Сын бывшего татарстанского чиновника объявлен в федеральный розыск

Полиция объявила в розыск сына бывшего татарстанского чиновника Энгеля Фаттахова. В заявлении значится, что прежде он занимал должность руководителя исполкома Актанышского района.
Бывшая супруга Фаттахова-младшего утверждает, что в 2021 году подавала в суд на своего супруга за избиения, однако ей не удалось привлечь его к ответственности.
Сейчас, по её же словам, Фаттахов находится в Дубае, а счета и имущество он перевёл в Лондон.
Отметим, сам Энгель Фаттахов в настоящее время заключён под стражу. Его обвиняют во взяточничестве — он оказывал помощь строительной фирме с заключением выгодных договоров, а взамен строители провели ремонт в его доме за 21 миллион рублей.