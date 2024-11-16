Под Ростовом задержали подростков, пытавшихся продать наркотики

— В ходе личного досмотра у молодых людей было обнаружено и изъято наркотическое средство общей массой более 8 грамм. По ходатайству следователя судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.