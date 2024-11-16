Олбани
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом задержали подростков, пытавшихся продать наркотики

В Ростовской области у подростков при обыске нашли восемь граммов запрещенного вещества.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске Ростовской области двое несовершеннолетних приятелей оказались под стражей. По версии следствия, подростки решили незаконно заработать деньги. В одном из мессенджеров они получили координаты тайника с партией наркотиков. Дончане должны были забрать их в дальнейшем перепродать.

При попытке сбыта горожан задержали сотрудники полиции.

— В ходе личного досмотра у молодых людей было обнаружено и изъято наркотическое средство общей массой более 8 грамм. По ходатайству следователя судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что в Неклиновском районе сотрудники МВД и ФСБ выявили лабораторию, где изготавливали наркотики в особо крупном размере.