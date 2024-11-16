Под Ростовом задержали подростков, пытавшихся продать наркотики

В Волгодонске Ростовской области двое несовершеннолетних приятелей оказались под стражей. По версии следствия, подростки решили незаконно заработать деньги. В одном из мессенджеров они получили координаты тайника с партией наркотиков. Дончане должны были забрать их в дальнейшем перепродать.
При попытке сбыта горожан задержали сотрудники полиции.
— В ходе личного досмотра у молодых людей было обнаружено и изъято наркотическое средство общей массой более 8 грамм. По ходатайству следователя судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.