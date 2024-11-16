Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов из-за поломки судна

«Последние новости: поломка судна в проливе Чанаккале (Дарданеллы). Пролив закрыт для движения судов», — говорится в сообщении.
Телеканал TGRT Haber уточнил, что поломка двигателя произошла у 298-метрового сухогруза.
АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов в обоих направлениях из-за поломки судна, передал телеканал HaberGlobal.
«Последние новости: поломка судна в проливе Чанаккале (Дарданеллы). Пролив закрыт для движения судов», — говорится в сообщении.
Телеканал TGRT Haber уточнил, что поломка двигателя произошла у 298-метрового сухогруза.