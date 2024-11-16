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Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов из-за поломки судна

АНКАРА, 16 ноя — РИА Новости. Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов в обоих направлениях из-за поломки судна, передал телеканал HaberGlobal.

Источник: © РИА Новости

«Последние новости: поломка судна в проливе Чанаккале (Дарданеллы). Пролив закрыт для движения судов», — говорится в сообщении.

Телеканал TGRT Haber уточнил, что поломка двигателя произошла у 298-метрового сухогруза.