На шахте «Таштагольская» нашли тело пропавшего горняка

На шахте произошло обрушение кровли, под завалами находится один человек, его поисками занимаются горноспасатели. СУСК по Кемеровской области возбудило уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура начала проверку, пояснив, что причиной обрушения стал горный удар. Деятельность предприятия приостановлена на время спасательных работ. Позже стало известно об одном пострадавшем, ему оказана медпомощь. Позже МЧС России сообщило, что в шахте произошел повторный горный удар, из-за чего спасательные работы были приостановлены. Вскоре работы по поиску пропавшего горняка и разбору завалов были возобновлены.