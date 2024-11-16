В Чувашии уточнили число заболевших после обеда в школе в Новочебоксарске

Ранее ведомство сообщало, что 171 человек обратились к врачам в Новочебоксарске после посещения столовой школы № 4, из них шесть госпитализированы, ещё 165 лечатся амбулаторно. По данным Роспотребнадзора Чувашии, у заболевших обнаружена РНК норовируса.