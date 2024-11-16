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В Чувашии уточнили число заболевших после обеда в школе в Новочебоксарске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноя — РИА Новости. Количество обратившихся к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 205 человек, сообщает Минздрав Чувашии.

Источник: © РИА Новости

Ранее ведомство сообщало, что 171 человек обратились к врачам в Новочебоксарске после посещения столовой школы № 4, из них шесть госпитализированы, ещё 165 лечатся амбулаторно. По данным Роспотребнадзора Чувашии, у заболевших обнаружена РНК норовируса.

«Оперативная информация по состоянию на 15.00 16 ноября по ситуации массового обращения учащихся школы № 4 Новочебоксарска со схожими симптомами за медицинской помощью. Количество госпитализированных детей остается прежним — 6 пациентов в средней степени тяжести. 199 пациентов, включая 7 взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно», — говорится в сообщении.

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Роспотребнадзор