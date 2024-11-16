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В Италии задержали организатора похищения итальянца в Москве

РИМ, 16 ноября. /ТАСС/. Итальянские правоохранители выявили и задержали организатора похищения минувшим летом в Москве итальянского предпринимателя, постоянно проживающего в российской столице. Как передает агентство ANSA со ссылкой на прокуратуру города Болонья, речь идет о гражданине Узбекистана, который задержан в районе Равенны.

Источник: Российская газета

Глава российского филиала компании по производству технических промышленных газов Стефано Гуидотти был похищен в центре российской столицы 28 июня и освобожден через 36 часов в Брянске благодаря оперативным действиям российских правоохранителей. Тогда же были задержаны четверо подозреваемых в похищении итальянца, у которого имеется также российское гражданство.

Как установило итальянское следствие, похищение было организовано с целью требования выкупа. Проживающий под Равенной узбек, имеющий российский паспорт, ранее также работал на компанию Гуидотти. В прокуратуре Болоньи отметили высокий уровень сотрудничества с российскими судебными властями, что позволило раскрыть это дело.