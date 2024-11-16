В Италии задержали организатора похищения итальянца в Москве

Глава российского филиала компании по производству технических промышленных газов Стефано Гуидотти был похищен в центре российской столицы 28 июня и освобожден через 36 часов в Брянске благодаря оперативным действиям российских правоохранителей. Тогда же были задержаны четверо подозреваемых в похищении итальянца, у которого имеется также российское гражданство.