В Италии задержали организатора похищения итальянца в Москве

Глава российского филиала компании по производству технических промышленных газов Стефано Гуидотти был похищен в центре российской столицы 28 июня и освобожден через 36 часов в Брянске благодаря оперативным действиям российских правоохранителей. Тогда же были задержаны четверо подозреваемых в похищении итальянца, у которого имеется также российское гражданство.
Как установило итальянское следствие, похищение было организовано с целью требования выкупа. Проживающий под Равенной узбек, имеющий российский паспорт, ранее также работал на компанию Гуидотти. В прокуратуре Болоньи отметили высокий уровень сотрудничества с российскими судебными властями, что позволило раскрыть это дело.