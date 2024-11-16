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В Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке к диверсии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал по делу о подготовке к диверсии местного жителя Никиту Никитина, который снимал на видео окрестности подстанции, готовясь к ее поджогу, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Источник: © РИА Новости

По версии следствия, накануне Никитин, «имея умысел на совершение диверсии путем поджога электроподстанции на Заневском проспекте», готовился к совершению этого преступления, снимая на видео окрестности подстанции.

«Красногвардейский районный суд… вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Никитина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 30 — части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия — ред.)», — говорится в сообщении.

Фигурант арестован до 14 января 2025 года.