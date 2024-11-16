В Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке к диверсии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал по делу о подготовке к диверсии местного жителя Никиту Никитина, который снимал на видео окрестности подстанции, готовясь к ее поджогу, сообщила объединенная пресс-служба судов города.