В Ростовской области супруги стали родителями в 14-й раз

В 2018 году сотрудники администрации вручили супругам ключи от дома. На тот момент родители воспитывали 11 детей. Тогда пара сказала, что сделает все, чтобы этот дом был наполнен радостью. Так и случилось. За несколько лет семья стала еще больше и счастливее.