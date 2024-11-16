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В Ростовской области супруги стали родителями в 14-й раз

В Таганроге поздравили семью с рождением 14-го ребенка.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области в городском загсе специалисты зарегистрировали ребенка, ставшего 14-м в семье. Кроха родился у Галины и Сергея Диордиевых. Эта большая и дружная семья живет в Новобессергеновском сельском поселении.

В 2018 году сотрудники администрации вручили супругам ключи от дома. На тот момент родители воспитывали 11 детей. Тогда пара сказала, что сделает все, чтобы этот дом был наполнен радостью. Так и случилось. За несколько лет семья стала еще больше и счастливее.

— От души поздравляем многодетных родителей Галину и Сергея с появлением на свет четырнадцатого малыша. Пусть кроха радует своим здоровьем, красотой и успехами. Желаем носить звание многодетной семьи с гордостью, — поздравили родителей сотрудники загса в Таганроге.