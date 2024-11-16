В Ростовской области супруги стали родителями в 14-й раз

В Таганроге Ростовской области в городском загсе специалисты зарегистрировали ребенка, ставшего 14-м в семье. Кроха родился у Галины и Сергея Диордиевых. Эта большая и дружная семья живет в Новобессергеновском сельском поселении.
В 2018 году сотрудники администрации вручили супругам ключи от дома. На тот момент родители воспитывали 11 детей. Тогда пара сказала, что сделает все, чтобы этот дом был наполнен радостью. Так и случилось. За несколько лет семья стала еще больше и счастливее.
— От души поздравляем многодетных родителей Галину и Сергея с появлением на свет четырнадцатого малыша. Пусть кроха радует своим здоровьем, красотой и успехами. Желаем носить звание многодетной семьи с гордостью, — поздравили родителей сотрудники загса в Таганроге.