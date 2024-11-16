Шесть автомобилей столкнулись на минской МКАД возле улицы Шаранговича

Масштабная серьезная авария произошла в субботу, 16 ноября 2024 года на МКАД. Как сообщили в ГАИ, около 13:00 в районе 28-го километра внешнего кольца МКАД в результате несоблюдения безопасной дистанции произошло столкновение шести автомобилей. Отметим, что ДТП вызвало затруднения в движении транспорта на названном участке МКАД: от улицы Шаранговича в направлении улицы Громова.
К счастью, в ДТП никто серьезно не пострадал: правоохранители сообщили, что двое водителей доставлены в больницы для обследования.
Ранее мы писали о трагедии в Барановичах: 84-летний мужчина попал под поезд (тут про это).