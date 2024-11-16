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BFMTV: в пригороде Парижа владелец ресторана захватил заложников

По предварительным данным, в заложниках находятся четыре человека, отметил телеканал.

Источник: AP 2024

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Неизвестный захватил заложников в ресторане в парижском пригороде Исси-ле-Мулино. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Владелец ресторана в пригороде Исси-ле-Мулино, по предварительным данным, взял в заложники четверых своих сотрудников и забаррикадировался в помещении, отметил телеканал.

К ресторану прибыл отряд спецназа парижской полиции BRI, сообщил телеканал. Район инцидента оцеплен значительными силами полицейских. На месте находятся также экипажи спасателей.

В свою очередь газета Le Figaro сообщает, что захвативший заложников, заявил о своем намерении совершить самоубийство.

В ресторане находятся только сотрудники заведения, посетителей в момент происшествия там не было.