BFMTV: в пригороде Парижа владелец ресторана захватил заложников

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Неизвестный захватил заложников в ресторане в парижском пригороде Исси-ле-Мулино. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Владелец ресторана в пригороде Исси-ле-Мулино, по предварительным данным, взял в заложники четверых своих сотрудников и забаррикадировался в помещении, отметил телеканал.
К ресторану прибыл отряд спецназа парижской полиции BRI, сообщил телеканал. Район инцидента оцеплен значительными силами полицейских. На месте находятся также экипажи спасателей.
В свою очередь газета Le Figaro сообщает, что захвативший заложников, заявил о своем намерении совершить самоубийство.
В ресторане находятся только сотрудники заведения, посетителей в момент происшествия там не было.