Конфликт в магазине привел к трагедии: в Башкирии до смерти избили мужчину

Инцидент произошел вечером 15 ноября. 32-летний белоречанин вместе с отцом и его знакомым пришел в магазин по улице Карла Маркса. В очереди у кассы у них возник словесный конфликт с тремя неизвестными молодыми людьми. Перепалка продолжилась на улице. Во время ссоры один из оппонентов избил горожанина и скрылся вместе со своими приятелями, которые, по данным полиции, в момент потасовки просто находились рядом. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.