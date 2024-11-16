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Конфликт в магазине привел к трагедии: в Башкирии до смерти избили мужчину

В Башкирии после конфликта у кассы в магазине до смерти избили мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирском городе Белорецке до смерти избили мужчину. Об этом сообщили в пресс-службах Следственного комитета и МВД республики.

Инцидент произошел вечером 15 ноября. 32-летний белоречанин вместе с отцом и его знакомым пришел в магазин по улице Карла Маркса. В очереди у кассы у них возник словесный конфликт с тремя неизвестными молодыми людьми. Перепалка продолжилась на улице. Во время ссоры один из оппонентов избил горожанина и скрылся вместе со своими приятелями, которые, по данным полиции, в момент потасовки просто находились рядом. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.

— Сотрудниками полиции было установлено, что подозреваемым в причинении телесных повреждений может быть 23-летний мужчина, уроженец одного из регионов России, который недавно приехал в гости к своим знакомым местным жителям. По ориентировке дежурной части […] он был задержан сотрудниками полиции по дороге в городе Магнитогорск и доставлен в правоохранительные органы. Также в полицию доставлены двое его знакомых, — передали в МВД по РБ.

Подозреваемый в смерти 32-летнего мужчины. Фото: СК РБ.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. С подозреваемым, которому в ближайшее время изберут меру пресечения, и свидетелями проводятся следственные действия. Правоохранители также назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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