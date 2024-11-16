Сотрудники банка сообщили милиции о крупных переводах и спасли жертв мошенников

Сотрудники одного из отделений банка в Гомеле сообщили милиции о крупных переводах и спасли жертв мошенников.
Как сообщили правоохранители, некоторое время назад в одно из отделений коммерческого банка в Гомеле обратился 35-летний гомельчанин, который хотел осуществить перевод крупной суммы денег.
Его действия и поведение вызвали подозрения у сотрудницы банка, которая оперативно сообщила о происходящем в милицию.
«Правоохранителями установлено: мужчина выступал в роли курьера при совершении мошеннических действий в отношении местной жительницы. Под предлогом оказания помощи ее внучке, пострадавшей в результате ДТП, он завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 11 тысяч долларов и 10 тысяч белорусских рублей», — сообщили сотрудники милиции Гомеля.
К слову, через несколько дней ситуация повторилась: именно в то же банковское отделение пришел 21-летний житель Минска, он тоже хотел перевести деньги ранее похищенные мошенниками. Действовал минчанин по аналогичной схеме: он оказывал содействие в переводе денег, похищенных у еще одной доверчивой жертвы.
В отношении обоих курьеров возбуждены уголовные дела.
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