Сотрудники банка сообщили милиции о крупных переводах и спасли жертв мошенников

К слову, через несколько дней ситуация повторилась: именно в то же банковское отделение пришел 21-летний житель Минска, он тоже хотел перевести деньги ранее похищенные мошенниками. Действовал минчанин по аналогичной схеме: он оказывал содействие в переводе денег, похищенных у еще одной доверчивой жертвы.