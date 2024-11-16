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В Приангарье завели дело после гибели при пожаре бабушки и ее внука

ИРКУТСК, 16 ноя — РИА Новости. Бабушка и трехлетний внук погибли во время пожара в частном доме поселка Тыреть в Приангарье, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.

Источник: © РИА Новости

По данным ГУМЧС Приангарья, в поселке Тыреть загорелся частный дом. Соседи потушили огонь до прибытия пожарных. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Погорельцы задохнулись едким дымом.

«После тушения пожара спасатели обнаружили в жилище тела 60-летней женщины и трехлетнего мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», -говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование контролирует прокуратура.

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