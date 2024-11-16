В Приангарье завели дело после гибели при пожаре бабушки и ее внука

По данным ГУМЧС Приангарья, в поселке Тыреть загорелся частный дом. Соседи потушили огонь до прибытия пожарных. Предварительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Погорельцы задохнулись едким дымом.
«После тушения пожара спасатели обнаружили в жилище тела 60-летней женщины и трехлетнего мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», -говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование контролирует прокуратура.