В Ростовской области теща отсудила у зятя, убившего дочь после интима, два миллиона рублей

В одном из сел Шолоховского района Ростовской области муж жестоко расправился с 35-летней женой и матерью двоих детей. Позже 39-летний Николай скажет, что мотивом преступления стала ревность.
«ПАТОЛОГИЧЕСКИ РЕВНИВ И ВСПЫЛЬЧИВ».
По словам родных убитой Оксаны, ее супруг всегда был вспыльчивым. Мужчина работал вахтовым методом — две недели проводил в командировке в другом регионе, две недели — дома. Оксана трудилась в местном магазине. Пара воспитывала двоих детей — 11-летнего сына и двухгодовалую дочку. Внешне семья выглядела полностью благополучной. Только близкие люди знали, что происходило за закрытыми дверями.
По словам Натальи — матери убитой, — дочь часто жаловалась на Николая.
— Он патологически ревнив и очень вспыльчив. Зятю мерещилось, что, пока он на вахте, Оксана изменяет. А моя дочь никогда не вела себя аморально. Была верной женой, заботливой матерью. Ни о каких любовниках даже не могло идти речи, — говорит пенсионерка.
Пожилая женщина много раз уговаривала Оксану подать на развод, но та все прощала и прощала супруга.
— Знаю, что он ее бил. Иногда я даже приходила к ним и разнимала, — следует из показаний пожилой женщины.
В один из выходных дней супруги решили отдохнуть — прогуляться по хутору, пообщаться с друзьями. Сына и дочь отвели к маме Оксаны.
Уже при встрече с приятелями те заметили, что Николай был явно не в духе. Он без повода хамил жене и даже толкнул ее. В суде свидетели скажут, что тогда им удалось успокоить ревнивца.
Местные жители и не догадывались, что происходило в доме в семьи, казавшейся благополучной Ольга ГОПАЛО.
«ВСЕ БЫЛО ОБОЮДНО».
Но как только супруги вернулись домой и Николай выпил алкоголь, в нем с новой силой вспыхнула злость. Позже на допросе он скажет, что детали того вечера и последующей ночи помнит смутно. Скорее всего, предположит агрессор, он, как и всегда, ревновал Оксану и поэтому несколько раз ударил жену.
— А потом мы занялись интимом. Все было обоюдно, — будет говорить на допросе Николай.
После близости с женой дончанин разозлился еще больше. Он кинул в женщину тарелку с салатом, а затем стал бить руками и ногами.
Эксперты скажут потом, что агрессор ударил несчастную 45 раз. Тело женщины превратилось в одну сплошную гематому. Синяки были даже под коленями.
В отношении Николая было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» Алексей БУЛАТОВ.
От полученных травм Оксана скончалась на месте преступления. Когда Николай понял, что жена не дышит, он позвонил родственникам и попросил тех вызвать врачей. Медики констатировали смерть и сообщили о преступлении в полицию. Криминалисты сразу же задержали агрессора.
ТРЕБОВАЛА ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
Как следует из информации, опубликованной на сайте районного суда, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Суд признал его вину и приговорил к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы.
Мужчину приговорили к лишению свободы в колонии строго режима Алексей БУЛАТОВ.
Мать убитой подала гражданский иск. Женщина потребовала взыскать с мужчины моральную компенсацию в размере пяти миллионов рублей.
Решением суда Николая обязали выплатить Наталье два миллиона рублей, а также 68 тысяч в счет компенсации похорон.