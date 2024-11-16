В Ростовской области теща отсудила у зятя, убившего дочь после интима, два миллиона рублей

Но как только супруги вернулись домой и Николай выпил алкоголь, в нем с новой силой вспыхнула злость. Позже на допросе он скажет, что детали того вечера и последующей ночи помнит смутно. Скорее всего, предположит агрессор, он, как и всегда, ревновал Оксану и поэтому несколько раз ударил жену.