На жителя Кубани с боевой гранатой завели дело

Ранее сообщалось, что 57-летний мужчина заперся в хозпостройке с боеприпасом. «КП» — Кубань" выяснила, что до этого мужчину подозревали в незаконном хранении оружия. И чтобы не пускать во двор полицейских, мужчина схватил гранату и закрылся в землянке на ферме.