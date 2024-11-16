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На жителя Кубани с боевой гранатой завели дело

На мужчину, который угрожал взрывом, завели дело за незаконное хранение оружие.

Источник: Комсомольская правда

В станице Убежинской Успенского района Краснодарского края мужчина забаррикадировался с гранатой. Он угрожал взрывом. Оперативники его задержали. В отношении кубанца завели дело за незаконное хранение оружия.

«В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия», — сообщил «КП» — Кубань" источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что 57-летний мужчина заперся в хозпостройке с боеприпасом. «КП» — Кубань" выяснила, что до этого мужчину подозревали в незаконном хранении оружия. И чтобы не пускать во двор полицейских, мужчина схватил гранату и закрылся в землянке на ферме.