На жителя Кубани с боевой гранатой завели дело

В станице Убежинской Успенского района Краснодарского края мужчина забаррикадировался с гранатой. Он угрожал взрывом. Оперативники его задержали. В отношении кубанца завели дело за незаконное хранение оружия.
«В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия», — сообщил «КП» — Кубань" источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что 57-летний мужчина заперся в хозпостройке с боеприпасом. «КП» — Кубань" выяснила, что до этого мужчину подозревали в незаконном хранении оружия. И чтобы не пускать во двор полицейских, мужчина схватил гранату и закрылся в землянке на ферме.