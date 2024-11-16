В центре Петербурга несколько человек пострадали при пожаре в коммуналке

«Четыре человека пострадали в результате пожара в центре Петербурга. Этим днем в коммуналке на Гороховой улице, 25 обгорело 15 квадратных метров коридора. Пострадали двое жильцов горящей квартиры и их соседи сверху», — говорится в сообщении.