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При пожаре в коммуналке в центре Петербурга пострадали несколько человек

При пожаре в коммуналке в историческом центре Петербурга пострадали 4 человека.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Пожар произошел в субботу в коммунальной квартире на Гороховой улице в историческом центре Санкт-Петербурга, пострадали четыре человека, сообщило городское управление МЧС РФ.

«Четыре человека пострадали в результате пожара в центре Петербурга. Этим днем в коммуналке на Гороховой улице, 25 обгорело 15 квадратных метров коридора. Пострадали двое жильцов горящей квартиры и их соседи сверху», — говорится в сообщении.

Как уточняется, сообщение о пожаре в шестикомнатной коммунальной квартире поступило в 13.16 мск, возгорание ликвидировали уже в 13.55 мск силами 15 специалистов и 3 единиц техники. Все пострадавшие госпитализированы.

Причины и обстоятельства пожара выясняются.

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