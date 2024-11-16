При пожаре в коммуналке в центре Петербурга пострадали несколько человек

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Пожар произошел в субботу в коммунальной квартире на Гороховой улице в историческом центре Санкт-Петербурга, пострадали четыре человека, сообщило городское управление МЧС РФ.
«Четыре человека пострадали в результате пожара в центре Петербурга. Этим днем в коммуналке на Гороховой улице, 25 обгорело 15 квадратных метров коридора. Пострадали двое жильцов горящей квартиры и их соседи сверху», — говорится в сообщении.
Как уточняется, сообщение о пожаре в шестикомнатной коммунальной квартире поступило в 13.16 мск, возгорание ликвидировали уже в 13.55 мск силами 15 специалистов и 3 единиц техники. Все пострадавшие госпитализированы.
Причины и обстоятельства пожара выясняются.