В Ростове из-за курильщика в квартире произошел пожар

В Ростове, в пятиэтажке, расположенной на улице Советской, случилось ЧП. 57-летний мужчина курил в квартире, и произошло возгорание. Спасли ростовчанина пожарные. Они эвакуировали хозяина квартиры, а потом потушили огонь, распространившийся на площади в пять квадратных метров.