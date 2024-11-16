В Ростове из-за курильщика в квартире произошел пожар

В Ростове, в пятиэтажке, расположенной на улице Советской, случилось ЧП. 57-летний мужчина курил в квартире, и произошло возгорание. Спасли ростовчанина пожарные. Они эвакуировали хозяина квартиры, а потом потушили огонь, распространившийся на площади в пять квадратных метров.
В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сказали, что обошлось без жертв.
А в одном из хуторов региона пожар в частном доме произошел из-за чайника на плите. 87-летняя женщина забыла его выключить. Пенсионерку спасли соседи. Люди помогли пожилой женщине покинуть горящий дом через окно.