Появились подробности об омиче, который сам себя взял в заложники в трамвае

Ранее сообщалось об инциденте, который произошёл в районе остановки «2-я Восточная». В трамвае молодой человек сам себя взял в заложники, при нём якобы имеется холодное оружие.
Как рассказали в полиции, 17-летний молодой человек сбежал из спецучилища. Подросток отказывался выходить из трамвая, но после недолгого общения с полицейскими, согласился это сделать.
В салоне в это время других пассажиров не было, никто не пострадал. Омича забрали в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.