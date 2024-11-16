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Появились подробности об омиче, который сам себя взял в заложники в трамвае

Оказалось, что парень сбежал из спецучилища.

Источник: УМВД России по Омской области

Ранее сообщалось об инциденте, который произошёл в районе остановки «2-я Восточная». В трамвае молодой человек сам себя взял в заложники, при нём якобы имеется холодное оружие.

Как рассказали в полиции, 17-летний молодой человек сбежал из спецучилища. Подросток отказывался выходить из трамвая, но после недолгого общения с полицейскими, согласился это сделать.

В салоне в это время других пассажиров не было, никто не пострадал. Омича забрали в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.