В пригороде Парижа освободили заложников в ресторане

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Во французском Исси-ле-Мулино задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудников ресторана, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.
«Заложники освобождены безумец задержан», — говорится в публикации.
Об инциденте в пригороде Парижа стало известно в субботу днем. Как сообщали СМИ, некий мужчина забаррикадировался в ресторане и захватил его сотрудников. Чуть позднее газета Figaro со ссылкой на источник уточнила, что речь идет о сыне владельца этого заведения, который был вооружен ножом, удерживал 3−4 работников и угрожал совершить суицид.
Силовики оцепили район и окружили ресторан. На место приехали отряд спецназначения парижской полиции BRI и снайперы.