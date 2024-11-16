В пригороде Парижа освободили заложников в ресторане

Об инциденте в пригороде Парижа стало известно в субботу днем. Как сообщали СМИ, некий мужчина забаррикадировался в ресторане и захватил его сотрудников. Чуть позднее газета Figaro со ссылкой на источник уточнила, что речь идет о сыне владельца этого заведения, который был вооружен ножом, удерживал 3−4 работников и угрожал совершить суицид.