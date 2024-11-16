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В пригороде Парижа освободили заложников в ресторане

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Четверо взятых в заложники сотрудников ресторана в пригороде Парижа освобождены, они не ранены, подозреваемый задержан, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Во французском Исси-ле-Мулино задержали мужчину, взявшего в заложники сотрудников ресторана, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

«Заложники освобождены безумец задержан», — говорится в публикации.

Об инциденте в пригороде Парижа стало известно в субботу днем. Как сообщали СМИ, некий мужчина забаррикадировался в ресторане и захватил его сотрудников. Чуть позднее газета Figaro со ссылкой на источник уточнила, что речь идет о сыне владельца этого заведения, который был вооружен ножом, удерживал 3−4 работников и угрожал совершить суицид.

Силовики оцепили район и окружили ресторан. На место приехали отряд спецназначения парижской полиции BRI и снайперы.