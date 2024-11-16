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Водители вторые сутки стоят в пробке на федеральной трассе «Байкал»

Дальнобойщики и водители легковушек, среди которых есть семьи с детьми, вторые сутки стоят в многокилометровой пробке на федеральной трассе «Байкал». Они разводят огонь в лютый мороз, чтобы хоть как-то согреться, у многих почти закончился бензин.

Источник: РИА "Новости"

Пробка образовалась из-за сильного снегопада в регионе. Как рассказали SHOT водители, трассу не перекрыли, поэтому легковушки стоят вместе с фурами в сторону города Петровска-Забайкальского. У большинства заканчивается топливо, за окном — минус 20 градусов. Некоторые стали разжигать костёр на обочине, чтобы согреться. Как утверждают водители, в пробке — несколько сотен авто, в легковушках едут семьи с детьми, у многих нет продуктов.

Движение затруднено на 35-м км, 275-м км ФАД Чита — Забайкальск, 701-м км ФАД «Байкал» Чита — Иркутск.

В Автодоре нам сообщили, что со стороны Читы скопление, так как там была авария, сейчас движение замедленно, звонки от водителей не поступали. В МЧС заявили, что дежурят гарнизоны, готовы оказать помощь.