Водители вторые сутки стоят в пробке на федеральной трассе «Байкал»

Пробка образовалась из-за сильного снегопада в регионе. Как рассказали SHOT водители, трассу не перекрыли, поэтому легковушки стоят вместе с фурами в сторону города Петровска-Забайкальского. У большинства заканчивается топливо, за окном — минус 20 градусов. Некоторые стали разжигать костёр на обочине, чтобы согреться. Как утверждают водители, в пробке — несколько сотен авто, в легковушках едут семьи с детьми, у многих нет продуктов.