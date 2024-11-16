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В Ростовской области в аварии на трассе пострадал двухлетний ребенок

Под Ростовом иномарка слетела с дороги и опрокинулась.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в субботу, 16 ноября, на федеральной трассе М-4 «Дон» произошла авария, сообщили в региональной ГАИ. По данным ведомства, в районе Красного Сулина 25-летний водитель «Митсубиси Лансер» не справился с управлением. Автомобиль слетел в кювет и перевернулся.

В аварии травмы получил двухлетний ребенок. Его отвезли в больницу.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе региональной ГАИ.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что в донской столице произошло ДТП с участием трех автомобилей, один из них загорелся, и пламя перекинулось на дом. В результате аварии погиб пассажир машины. В доме выгорело только окно на площади 1 кв. метр.