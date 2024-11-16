В Ростовской области в аварии на трассе пострадал двухлетний ребенок

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что в донской столице произошло ДТП с участием трех автомобилей, один из них загорелся, и пламя перекинулось на дом. В результате аварии погиб пассажир машины. В доме выгорело только окно на площади 1 кв. метр.