В Ростовской области в аварии на трассе пострадал двухлетний ребенок

В Ростовской области в субботу, 16 ноября, на федеральной трассе М-4 «Дон» произошла авария, сообщили в региональной ГАИ. По данным ведомства, в районе Красного Сулина 25-летний водитель «Митсубиси Лансер» не справился с управлением. Автомобиль слетел в кювет и перевернулся.
В аварии травмы получил двухлетний ребенок. Его отвезли в больницу.
— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе региональной ГАИ.
Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что в донской столице произошло ДТП с участием трех автомобилей, один из них загорелся, и пламя перекинулось на дом. В результате аварии погиб пассажир машины. В доме выгорело только окно на площади 1 кв. метр.