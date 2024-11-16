Певица Азиза готова дать показания по делу об убийстве Талькова

«Имела честь сегодня беседовать с Азизой Абдурахимовной. Она также проходит свидетелем по уголовному делу об убийстве Игоря Талькова. Певица прочитала про своих коллег и сама связалась со мной, выразив готовность прийти в суд и дать показания!.. И у человека не возникло вопросов, как у некоторых, зачем и кому это нужно через столько лет», — написала руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, отметив, что «Азиза восхитительна» и с ней очень ждут встречи.