СК завел дело после сообщений о митинге с экстремистскими лозунгами в МФЮА

В соцсетях и СМИ начало распространяться видео, где группа лиц, держащих флаги Азербайджана, выкрикивает экстремистские лозунги, двигаясь якобы по территории МФЮА. В то же время, в пресс-службе МФЮА РИА Новости сообщили, что митинг с призывами к межнациональной розни проходил вне здания Московского финансово-юридического университета, однако вуз проводит внутреннюю проверку и сотрудничает с правоохранительными органами, так как в ходе митинга был использован флаг университета.