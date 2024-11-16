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Трое россиян, которых с сентября удерживали в Чаде, прибыли в Москву

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Три россиянина, включая социолога Максима Шугалея, и гражданин Белоруссии, которых удерживали в Чаде, освобождены и прибыли в Москву, сообщили РИА Новости коллеги Шугалея.

Источник: Соцсети

«Трое россиян и гражданин Белоруссии, которых задержали и удерживали в Чаде, были освобождены и сегодня вечером прибыли в Москву», — сказал собеседник агентства.

Ранее посол Чада в Москве Адам Бешир сообщал РИА Новости, что президент страны Махамат Идрис Деби принял решение освободить задержанных в стране россиян, среди которых социолог Максим Шугалей. Он также заявлял, что задержанные будут освобождены и переданы властям РФ. По словам Бешира, всего были задержаны четыре человека.

Коллеги социолога сообщили РИА Новости, что Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. По их данным, последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что его не пропустили на границе.

МИД РФ сообщал, что Москва принимает все необходимые меры для освобождения трех граждан РФ и гражданина Белоруссии, задержанных в африканской стране: россиян Шугалея, Суэйфана, Царева и гражданина Белоруссии Денисевича.