В Уфе коммунальная авария оставила без горячей воды 73 многоквартирных дома

В Демском районе Уфы из-за коррозионного повреждения на подающем трубопроводе в 96 многоквартирных домах возникли проблемы с отоплением. В 73 МКД отключили горячее водоснабжение. Об этом сообщили в региональном МЧС.
В ведомстве передали, что место повреждения на трубопроводе было обнаружено. Коммунальщики проводят ремонтно-восстановительные работы. Предварительное время устранения коммунальной аварии — два часа ночи 17 ноября.
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