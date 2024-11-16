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В Уфе коммунальная авария оставила без горячей воды 73 многоквартирных дома

Коммунальную аварию в Демском районе Уфы будут устранять до 2:00 17 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Демском районе Уфы из-за коррозионного повреждения на подающем трубопроводе в 96 многоквартирных домах возникли проблемы с отоплением. В 73 МКД отключили горячее водоснабжение. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ведомстве передали, что место повреждения на трубопроводе было обнаружено. Коммунальщики проводят ремонтно-восстановительные работы. Предварительное время устранения коммунальной аварии — два часа ночи 17 ноября.

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