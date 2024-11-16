В Жамбылской области полицейский выстрелил в спину коллеге

«16 ноября 2024 года при патрулировании обслуживаемой территории в служебном автомобиле при неосторожном обращении с оружием один сотрудник случайно выстрелил в спину другому. По факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело. Пострадавший госпитализирован в Кордайскую районную больницу», — говорится в сообщении.