Водитель легковушки, упавшей с рухнувшего моста в Джанкойском районе, умер в больнице

В Джанкойском районе Крыма скончался водитель легкового автомобиля, пострадавший в результате обрушения моста в селе Маслово. Об этом «КП-Крым» сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.
«К сожалению, мужчина, пострадавший в результате обрушения моста в Джанкойском районе и получивший тяжелые травмы, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 16 ноября 2024 года умер в медицинской организации», — говорится в сообщении министерства здравоохранения республики.
Напомним, инцидент произошел поздним вечером 13 ноября на автодороге в селе Маслово. Груженая фура выехала на путепровод, который не выдержал такой вес. В результате происшествия пострадали два человека — водители самого грузовика и легковушки, которая также ехала по путепроводу в злополучный момент.
Водитель грузовика получил легкие повреждения и отказался от госпитализации. Однако водителю легкового авто пострадал сильно. В тяжелом состоянии его доставили в Джанкойскую центральную районную больницу.
Проверку по факту падения моста проводят республиканские прокуратура и Следком.