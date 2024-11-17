Водитель легковушки, упавшей с рухнувшего моста в Джанкойском районе, умер в больнице

Напомним, инцидент произошел поздним вечером 13 ноября на автодороге в селе Маслово. Груженая фура выехала на путепровод, который не выдержал такой вес. В результате происшествия пострадали два человека — водители самого грузовика и легковушки, которая также ехала по путепроводу в злополучный момент.