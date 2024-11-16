Пострадавший из-за обрушения моста в Крыму умер в больнице

Обрушение моста на дороге Джанкой — Маслово в Крыму произошло над железнодорожными путями на перегоне станций Джанкой — Мамут вечером 13 ноября в результате движения перегруженного большегруза. Следователи дадут оценку состоянию путепровода на предмет его аварийности. Прокуратура республики также проводит проверку по факту обрушения части мостового перекрытия. Два человека пострадали, один из пострадавших от госпитализации отказался.