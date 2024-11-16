Роспотребнадзор проверяет информацию о некачественных рыбных консервах

«Специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве проводят проверку по информации, размещенной в сети Интернет, о рыбных консервах с наличием личинок паразитов в сетевых организациях торговли “Пятерочка” и “Дикси”, — сообщили в ведомстве.
Как отметили в столичном Роспотребнадзоре, по результатам испытаний пищевой продукции «Рыбные консервы стерилизованные. Печень минтая по-приморски тихоокеанская измельченная», личинки паразитов в живом виде там не обнаружены, однако были найдены нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis.
Управление направило результаты исследования в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» для всесторонней и объективной оценки.
Специалистами управления проведен мониторинг пяти организаций торговли «Пятерочка», а также пяти организаций торговли «Дикси», по результатам которого вышеуказанные рыбные консервы производства ООО «Дефриз» в продаже не были найдены.
«Шестнадцатого ноября 2024 года у ПАО “Корпоративный центр Икс 5” и АО “Дикси Юг” были запрошены пояснения по указанным фактам. Шестнадцатого ноября 2024 года информация о возможных нарушениях действующего законодательства изготовителем ООО “Дефриз”, была направлена в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю», — отметили в Роспотребнадзоре.