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Роспотребнадзор проверяет информацию о некачественных рыбных консервах

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве проводит проверку в связи с появившейся в сети информации о, предварительно, рыбных консервах с личинками паразитов в торговых сетях «Пятерочка» и «Дикси», сообщили в ведомстве.

Источник: РИА Новости

«Специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве проводят проверку по информации, размещенной в сети Интернет, о рыбных консервах с наличием личинок паразитов в сетевых организациях торговли “Пятерочка” и “Дикси”, — сообщили в ведомстве.

Как отметили в столичном Роспотребнадзоре, по результатам испытаний пищевой продукции «Рыбные консервы стерилизованные. Печень минтая по-приморски тихоокеанская измельченная», личинки паразитов в живом виде там не обнаружены, однако были найдены нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis.

Управление направило результаты исследования в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» для всесторонней и объективной оценки.

Специалистами управления проведен мониторинг пяти организаций торговли «Пятерочка», а также пяти организаций торговли «Дикси», по результатам которого вышеуказанные рыбные консервы производства ООО «Дефриз» в продаже не были найдены.

«Шестнадцатого ноября 2024 года у ПАО “Корпоративный центр Икс 5” и АО “Дикси Юг” были запрошены пояснения по указанным фактам. Шестнадцатого ноября 2024 года информация о возможных нарушениях действующего законодательства изготовителем ООО “Дефриз”, была направлена в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю», — отметили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор
торговля