Роспотребнадзор проверяет информацию о некачественных рыбных консервах

«Шестнадцатого ноября 2024 года у ПАО “Корпоративный центр Икс 5” и АО “Дикси Юг” были запрошены пояснения по указанным фактам. Шестнадцатого ноября 2024 года информация о возможных нарушениях действующего законодательства изготовителем ООО “Дефриз”, была направлена в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю», — отметили в Роспотребнадзоре.