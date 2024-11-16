В Кишиневе произошла массовая драка

КИШИНЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Массовая драка произошла в субботу вечером в одном из районов столицы Молдавии, Кишиневе, сообщили журналистам в генеральном инспекторате полиции (ГИП) МВД республики.
"Предварительно установлено, что сегодня (в субботу, 16 ноября. — Прим. ред.), около восьми часов вечера (21:00 мск. — Прим. ред.), поступило сообщение в полицию о массовой драке в районе Буюканы. Молодые люди ввязались в конфликт, в ходе которого наносили друг другу удары руками и ногами. Столичная полиция взяла под контроль установление обстоятельства инцидента, заявила журналистам пресс-секретарь ГИП Кристина Талпэ.
По ее словам, в ходе оперативных действий с участием полицейского батальона патрулирования и быстрого реагирования был задержан предполагаемый инициатор конфликта, которого доставили в районный инспекторат полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящий момент правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего инцидента.