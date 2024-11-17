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Число пострадавших от отравления в Новочебоксарске увеличилось до 208

В городе Новочебоксарске Республики Чувашия не менее 208 человек обратились к медикам за помощью с признаками отравления после посещения школьной столовой. Об этом в субботу, 16 ноября, заявили в пресс-службе минздрава региона.

Источник: РИА "Новости"

«Количество госпитализированных детей остается прежним — шесть пациентов в средней степени тяжести. 202 пациента, включая девять взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно», — говорится в Telegram-канале министерства.

Ситуация продолжает находиться на контроле главы Чувашии Олега Николаева и соответствующих ведомств, уточнили представители регионального минздрава.

В этот же день Минздрав Чувашии сообщил о том, что число пострадавших в результате отравления в Новочебоксарске увеличилось до 171 человека.

Ранее, 15 ноября, сообщалось о том, что 19 школьников и один взрослый отравились в городе Новочебоксарске Чувашской Республики. Пострадавшим диагностировали гастроэнтерит. Правоохранительные органы организовали проверку по факту массового отравления детей в школе № 4 города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание»). В ходе осмотра были обнаружены просроченные продукты, их направили на бактериологическое исследование.

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