Число пострадавших от отравления в Новочебоксарске увеличилось до 208

«Количество госпитализированных детей остается прежним — шесть пациентов в средней степени тяжести. 202 пациента, включая девять взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно», — говорится в Telegram-канале министерства.
Ситуация продолжает находиться на контроле главы Чувашии Олега Николаева и соответствующих ведомств, уточнили представители регионального минздрава.
В этот же день Минздрав Чувашии сообщил о том, что число пострадавших в результате отравления в Новочебоксарске увеличилось до 171 человека.
Ранее, 15 ноября, сообщалось о том, что 19 школьников и один взрослый отравились в городе Новочебоксарске Чувашской Республики. Пострадавшим диагностировали гастроэнтерит. Правоохранительные органы организовали проверку по факту массового отравления детей в школе № 4 города Новочебоксарска Чувашской Республики.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание»). В ходе осмотра были обнаружены просроченные продукты, их направили на бактериологическое исследование.