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В Крыму спасли потерявшихся в горно-лесной местности мать с дочерью

Мать с дочерью спасли в горно-лесной местности в Симферопольском районе Крыма. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщило управление МЧС России по региону.

Источник: РИА "Новости"

— Поступило сообщение о том, что мать и 16-летняя дочь потерялись в лесу в селе Партизанское Симферопольского района. Самостоятельно выбраться они не могут, требуется помощь спасателей, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что к поискам был привлечен горный поисково-спасательный отряд. Потерявшихся мать с дочерью нашли и доставили в безопасное место.

В медпомощи они не нуждались.

Во Вьетнаме нашли живым пропавшего шестилетнего мальчика, который потерялся и пять дней в одиночку выживал в лесу. Ребенок играл у водоема с братьями и сестрами, но в какой-то момент потерял их из виду и забрел в чащу. Вернуться домой самостоятельно он не смог.

МЧС