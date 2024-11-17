В Крыму спасли потерявшихся в горно-лесной местности мать с дочерью

Во Вьетнаме нашли живым пропавшего шестилетнего мальчика, который потерялся и пять дней в одиночку выживал в лесу. Ребенок играл у водоема с братьями и сестрами, но в какой-то момент потерял их из виду и забрел в чащу. Вернуться домой самостоятельно он не смог.