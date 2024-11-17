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Минобороны РФ: над Орловской областью уничтожили два беспилотника

Пресечены попытки Киева совершить террористические атаки на территории РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над Орловской областью, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о беспилотниках самолётного типа. Их уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

Атаки со стороны ВСУ были пресечены с 21:40 до 22:00 мск.

«С 21:40 до 22:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Орловской области», — говорится в сообщении МО в Telegram.

Ранее сообщалось, что десятки беспилотников Вооружённых сил Украины в ночь на 16 ноября пытались атаковать соседние с Липецкой областью регионы, один беспилотный летательный аппарат был ликвидирован над территорией области.