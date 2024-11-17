В горах Крыма спасли потерявшихся мать с дочерью

В Симферопольском районе Крыма сотрудники МЧС РФ провели успешную операцию по спасению матери и её шестнадцатилетней дочери, которые потерялись в горно-лесной местности.
К поискам потерявшихся был привлечен горный поисково-спасательный отряд. Специалисты быстро организовали операцию и смогли найти мать с дочерью, после чего доставили их в безопасное место.
Ни мать, ни её дочь не нуждались в медицинской помощи после происшествия.
Ранее на Камчатке пропала группа путешественников, среди которых есть ребенок. Группа из пяти-шести туристов отправилась к месту отдыха «Дикие озерки» в Елизовском районе, после чего они не вернулись домой и перестали выходить на связь.