Полицейские нашли подростков, избивших охранника ТЦ во Владивостоке

Правоохранители провели с малолетними хулиганами профилактическую беседу, объяснив, что такое административная и уголовная ответственность, раз родители не удосужились им это ясно донести. Последних при этом оштрафовали за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Все собранные данные полицейские передали в Следственный отдел СК по Ленинскому району.