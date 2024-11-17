Полицейские нашли подростков, избивших охранника ТЦ во Владивостоке

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались 13-летний и двое 14-летних жителей Владивостока», — рассказали в полиции.
Правоохранители провели с малолетними хулиганами профилактическую беседу, объяснив, что такое административная и уголовная ответственность, раз родители не удосужились им это ясно донести. Последних при этом оштрафовали за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Все собранные данные полицейские передали в Следственный отдел СК по Ленинскому району.
Об инциденте в одном из торговых центров дальневосточной столицы стало известно ранее. Двое подростков поругались с сотрудницей магазина Fix Price. За женщину вступился охранник, и тогда юные дебоширы переключились на него, нарастив агрессию. Юнцы нанесли мужчине несколько ударов ногами, кулаками и битой, до кучи распылив в лицо перцовый баллончик. Охраннику потребовалась медицинская помощь.