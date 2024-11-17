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Два пожара потушены вечером в Алматы

Два пожара произошли в субботу вечером в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Первый произошел в Ауэзовском районе по улице Сулейменова, где в двухэтажном нежилом доме загорелась комната и кровля на площади 80 квадратных метров.

«Эвакуация жильцов не потребовалась, так как данный дом под снос», — уточнили в МЧС.

Второй случай произошел в Алмалинском районе по улице Байзакова в шестиэтажном жилом доме, на четвертом этаже произошло горение домашних вещей на площади 5 квадратных метров.

Принятыми мерами спасателей пожары были ликвидированы, пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.

МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

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