Два пожара потушены вечером в Алматы

Первый произошел в Ауэзовском районе по улице Сулейменова, где в двухэтажном нежилом доме загорелась комната и кровля на площади 80 квадратных метров.
«Эвакуация жильцов не потребовалась, так как данный дом под снос», — уточнили в МЧС.
Второй случай произошел в Алмалинском районе по улице Байзакова в шестиэтажном жилом доме, на четвертом этаже произошло горение домашних вещей на площади 5 квадратных метров.
Принятыми мерами спасателей пожары были ликвидированы, пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.
МЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.