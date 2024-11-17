Подросток утонул, провалившись под лед на озере в Приморье

Инцидент случился на озере Луговое в Пограничном округе. Парень 14 лет вышел на лед водоема, который еще не окреп, чтобы выдержать тело пусть и маленького, но все же человека. В итоге подросток провалился в воду и утонул. Его тело достали местные жители, добравшись до места трагедии на лодке.
В МЧС отметили, что хоть озеро и покрылось льдом, но в последние дни в Пограничном округе отмечалось потепление, что сказалось на прочности поверхности замерзшей воды.
Спасатели напомнили ряд правил безопасного поведения на водоемах в зимний период: родителям наказали не пускать детей даже на крепкий лед без присмотра, а на тонкий — и подавно, куда и самим выходить не стоит; особенно жителям следует быть внимательными в период выпадения снега, из-за которого не видны промоины. Сотрудники МЧС призвали родителей провести с детьми беседы на тему опасности прогулок по тонкому льду. Также спасатели призвали убеждать детей покинуть ледяную поверхность водоема, увидев несовершеннолетних на льду.