Подросток утонул, провалившись под лед на озере в Приморье

Спасатели напомнили ряд правил безопасного поведения на водоемах в зимний период: родителям наказали не пускать детей даже на крепкий лед без присмотра, а на тонкий — и подавно, куда и самим выходить не стоит; особенно жителям следует быть внимательными в период выпадения снега, из-за которого не видны промоины. Сотрудники МЧС призвали родителей провести с детьми беседы на тему опасности прогулок по тонкому льду. Также спасатели призвали убеждать детей покинуть ледяную поверхность водоема, увидев несовершеннолетних на льду.