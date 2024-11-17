В Стамбуле неизвестные напали на сотрудников полиции

В Стамбуле произошло нападение на сотрудников полиции, в ходе которого неизвестные лица, одетые в черную одежду и маски, использовали взрывчатку и «коктейли Молотова». Инцидент случился в районе Багджылар, на улицах были слышны звуки взрывов и стрельба, сообщает Telegram-канал SHOT.
Полиция начала операцию по задержанию нападавших, в небе над районом кружит полицейский вертолет. В связи с ситуацией местным жителям настоятельно рекомендовано оставаться в помещениях и избегать выхода на улицу. Также часть района была перекрыта для обеспечения безопасности и проведения расследования.
Пока нет подтвержденной информации о числе пострадавших или погибших в результате нападения. По предварительным данным, за атакой могут стоять представители Рабочей партией Курдистана (РПК).
Ранее стало известно, что неизвестный с охотничьим ножом напал на прохожих в Нижнекамске, рядом с детским садом. Инцидент начался с того, что мужчина остановил автомобиль, угрожая водителю ножом, но тот смог отбиться.