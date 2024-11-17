В Стамбуле неизвестные напали на сотрудников полиции

Полиция начала операцию по задержанию нападавших, в небе над районом кружит полицейский вертолет. В связи с ситуацией местным жителям настоятельно рекомендовано оставаться в помещениях и избегать выхода на улицу. Также часть района была перекрыта для обеспечения безопасности и проведения расследования.