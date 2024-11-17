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Волк: из Колумбии депортировали россиянина, подозреваемого в убийстве

В ближайшее время мужчина будет доставлен в Россию, где его ждут дальнейшие следственные действия.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники правоохранительных органов Колумбии передали российским полицейским Вадима Фролова, который находился в международном розыске по обвинению в убийстве. Инцидент произошёл в аэропорту города Боготы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Согласно версии следствия, в 2015 году Фролов совершил преступление в городе Шлиссельбург Ленинградской области, где он нанес несколько ударов по голове мужчине, после чего задушил его. Убийство было зафиксировано в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 105 УК РФ.

После преступления Фролов покинул Россию и скрылся за границей. В результате выполнения поручения Генеральной прокуратуры РФ и обращения ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области был организован международный розыск. Благодаря взаимодействию с правоохранительными органами Колумбии через Интерпол удалось установить местонахождение Фролова. Сообщается, что он использовал заграничный паспорт на чужое имя.

В ближайшее время мужчина будет доставлен в Россию, где его ждут дальнейшие следственные действия и судебная ответственность за совершенное преступление. Волк подтвердила информацию о задержании и передаче Фролова российским властям.

Ранее в Красноярске арестовали местного жителя по подозрению в убийстве, совершенном 25 лет назад. Предварительно, инцидент 25-летней давности произошел на фоне конфликта двух компаний.