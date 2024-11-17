Волк: из Колумбии депортировали россиянина, подозреваемого в убийстве

После преступления Фролов покинул Россию и скрылся за границей. В результате выполнения поручения Генеральной прокуратуры РФ и обращения ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области был организован международный розыск. Благодаря взаимодействию с правоохранительными органами Колумбии через Интерпол удалось установить местонахождение Фролова. Сообщается, что он использовал заграничный паспорт на чужое имя.