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The Times of Israel: во дворе резиденции Нетаньяху упали два снаряда

В момент атаки премьер-министра и его родственников не было в резиденции.

Источник: Аргументы и факты

Два снаряда упали во дворе резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет The Times of Israel.

По данным издания, речь идёт об осветительных снарядах. Они были выпущены по резиденции, расположенной в Кесарии. Снаряды не причинили вреда.

В публикации подчёркивается, что в момент атаки премьер-министра и его родственников не было в резиденции.

«Два осветительных снаряда, выпущенных по частной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии, упали во дворе дома. Никакого ущерба причинено не было. Нетаньяху и его семьи в тот момент не было дома», — говорится в материале.

В настоящее время проводится расследование. Власти назвали инцидент «серьёзным». По их словам, он представляет собой «опасную эскалацию».

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате ракетного обстрела города Тира в центральной части Израиля увеличилось до семи человек.