Хуситы нанесли удары беспилотниками по цели в городе Эйлат на юге Израиля

«Военно-воздушные силы провели военную операцию против важнейшей цели израильского противника в районе [Эйлата] на юге оккупированной Палестины с использованием беспилотников», — сказал Сариа в обращении, опубликованном на его странице в Х.
Он заявил, что операция успешно «достигла своих целей». При этом представитель хуситов не уточнил, когда именно была совершена атака.
Ранее, 13 ноября, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщал, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» ударили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), противокорабельными баллистическими и крылатыми ракетами по двум ракетным эсминцам США в Красном море. Он уточнил, что обстрелу подверглись эсминцы USS Spruance и USS Stockdale.
До этого, 12 ноября, хуситы нанесли удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Помимо этого, хуситы атаковали два американских эскадренных миноносца в Красном море. По словам официального представителя Вооруженных сил Йемена бригадного генерала Яхьи Сариа, подобные операции не прекратятся до тех пор, пока не завершатся боевые действия в секторе Газа и Ливане.
28 октября хуситы ударили по трем коммерческим судам с применением ракет и беспилотников. Йеменская группировка провела операции против кораблей в Аравийском и Красном морях.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября прошлого года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января в ответ на их действия США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов в Йемене. Белый дом заявил, что удары по подконтрольным движению районам страны имели оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были совершены для защиты международных судов.