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Mehr: при ДТП с автобусом в Иране пострадали 20 человек

Ещё один человек скончался.

Источник: Аргументы и факты

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Иране пострадали 20 человек, сообщает Mehr.

Инцидент случился на севере страны на автодороге Кордкуй-Горган. Автобус перевернулся и вылетел с проезжей части.

В публикации уточняется, что ещё один человек скончался.

Пострадавшие госпитализированы в больницу, расположенную в населённом пункте Кордкуй. Двоих пострадавших доставили в медучреждение на вертолёте.

«В результате инцидента пострадали 20 человек. Двоих пострадавших доставили на вертолёте скорой помощи», — говорится в сообщении.

Причина ДТП устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Иране в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом погибли не менее 28 паломников.