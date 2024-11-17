Mehr: при ДТП с автобусом в Иране пострадали 20 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Иране пострадали 20 человек, сообщает Mehr.
Инцидент случился на севере страны на автодороге Кордкуй-Горган. Автобус перевернулся и вылетел с проезжей части.
В публикации уточняется, что ещё один человек скончался.
Пострадавшие госпитализированы в больницу, расположенную в населённом пункте Кордкуй. Двоих пострадавших доставили в медучреждение на вертолёте.
«В результате инцидента пострадали 20 человек. Двоих пострадавших доставили на вертолёте скорой помощи», — говорится в сообщении.
Причина ДТП устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Иране в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом погибли не менее 28 паломников.