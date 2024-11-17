Суд в Москве отказался ускорить процесс по делу Блиновской

Судебный процесс над блогером начался в конце августа 2024 года, заседания проходят каждый четверг. В суде допрашивают свидетелей, заявленных стороной обвинения. Так, в ходе рассмотрения уголовного дела ранее допросили экс-подругу Блиновской и ее бывшую личную помощницу Лилию Орленко, а также кураторов тренингов блогера и генеральных директоров компаний, связанных с деятельностью подсудимой.