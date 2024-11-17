Суд в Москве отказался ускорить процесс по делу Блиновской

«Заявление об ускорении рассмотрения дела отклонено», — говорится в документах.
Защита блогера эту информацию опровергать не стала, но отказалась от комментариев, так как представители подсудимой «не видели соответствующего решения».
Как указано в судебной карточке, заявление об ускорении рассмотрения дела Блиновской было зарегистрировано в середине октября.
Судебный процесс над блогером начался в конце августа 2024 года, заседания проходят каждый четверг. В суде допрашивают свидетелей, заявленных стороной обвинения. Так, в ходе рассмотрения уголовного дела ранее допросили экс-подругу Блиновской и ее бывшую личную помощницу Лилию Орленко, а также кураторов тренингов блогера и генеральных директоров компаний, связанных с деятельностью подсудимой.
Елена Блиновская признает вину в инкриминируемых преступлениях частично. Она, по версии следствия, за 2019−2021 годы уклонилась от уплаты налогов на более чем 900 млн рублей, используя схемы дробления бизнеса. В апреле 2023 года ее задержали при попытке покинуть Россию.