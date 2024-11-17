Дом для босса. Как «китайские» мошенники разводили риелторов в Красноярске

Татьяна, кстати, тоже удивилась: зачем покупателям такая сложная схема перевода денег? Через частный обменник, да еще не сразу юани в рубли конвертировать, а сначала их в доллары и только потом в рубли. Не мошенники ли? Она созвонилась с покупателями, долго общалась с ними на китайском и резюмировала: на своем языке разговаривают и правда хорошо, свободно. Если и мошенники, то с очень хорошим знанием китайского!