Дом для босса. Как «китайские» мошенники разводили риелторов в Красноярске

Потерей десяти миллионов рублей чуть не обернулась сделка по купле-продаже частного дома под Красноярском. И лишь в обменном пункте валюты продавцы и риелторы поняли, что имеют дело с международными мошенниками. Об этом журналисту krsk.aif.ru рассказала сотрудник одного из крупных агентств недвижимости Красноярска Марина Мухина.
Что-то на иероглифах
Рынок недвижимости в Красноярске, как и во всех крупных городах страны, с отменой льготной ипотеки и увеличением процентной ставки по кредитам переживает если не спад, то уж глобальную стагнацию точно. Сейчас продавцы и риелторы заинтересованы в каждом покупателе и готовы выстраивать даже очень сложные схемы приобретения жилья.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что после отклика покупателя из Китая под одним из объявлений о продаже симпатичного дома в пригороде Красноярска работа в агентстве недвижимости закипела с неподдельным энтузиазмом.
Марина Мухина, получившая сообщение в виде иероглифов, перевела его с помощью онлайн-переводчика и поняла. Некий житель Поднебесной по поручению своего босса желает приобрести дом в коттеджном поселке Отрадное. Деньги есть, полная сумма, и торговаться босс не намерен.
«Сначала мы переписывались в “Ватсапе”, “китаец” написал мне свой номер телефона, и я попросила его перейти в “Телеграм” — там проще переводить текстовые сообщения с китайского языка, — рассказывает Марина. — Я передала продавцам дома, а это юридическое лицо, что у нас есть покупатель, но из другой страны. Продавца это не смутило, в Красноярске есть практика работы с иностранцами, в том числе с жителями Китая. Мы приступили к обсуждению деталей».
Риелтор рассказывает, что как только диалог подходил к непосредственным нюансам сделки, в ответ прилетали сообщения в стиле «если мой босс одобрит», «свяжусь с Вами, когда босс рассмотрит»… Команду продавцы-риелторы будто все время держали в напряжении. Возможно, это уже должно было насторожить, но красноярцы, посовещавшись между собой, решили: Китай — это же другой мир, у них там совершенно другое мышление.
«Для нас как для продавцов недвижимости этот опыт общения с китайцами был первым. Поэтому до последнего мы все списывали на разность менталитета, культуры, языка. Думали, что именно поэтому нам не удается найти какой-то контакт и выстроить диалог», — делится впечатлениями представитель застройщика Максим Ющенко.
Создали общий чат. К тому моменту общение шло уже с двумя носителями китайского языка. В разговор включился «босс». В течение нескольких суток диалог между сторонами был каким-то вязким и не предметным. Все обсуждения сделки стали сводиться к тому, что необходимо найти частный валютный обменник. Государственный банк — не вариант. Мол, продавец — юридическое лицо и не может по законам Поднебесной приобретать объекты недвижимости в других странах.
«Несколько раз я им объясняла, когда у нас в России приобретаешь недвижимость, необходимо подтверждать эту покупку как раз переводами из банков. Это же серьезное приобретение. Говорила, что вариант с частным обменником может поставить под угрозу всю сделку. А они в ответ: “Это не ваша главная боль, нам главное юани перевести в доллары, а дальше сделку мы будем совершать законно — по банкам”, — рассказывает Марина Мухина.
Языковой барьер
История с частным валютным обменником, надо сказать, всех уже изрядно насторожила. Но, может, это все еще он — языковой барьер? Решили во что бы то ни стало его преодолеть. Застройщик нанял профессионального переводчика. Мало того, что Татьяна владеет китайским языком, у нее еще и опыт в продажах имеется. С ее помощью все должно было пойти идеально.
Татьяна, кстати, тоже удивилась: зачем покупателям такая сложная схема перевода денег? Через частный обменник, да еще не сразу юани в рубли конвертировать, а сначала их в доллары и только потом в рубли. Не мошенники ли? Она созвонилась с покупателями, долго общалась с ними на китайском и резюмировала: на своем языке разговаривают и правда хорошо, свободно. Если и мошенники, то с очень хорошим знанием китайского!
Решили подстраховаться и предложили покупателям предоставить для начала все свои документы и задаток в 500 тысяч рублей. Они проигнорировали. Наверное, боятся кидать в чаты документы? Какие все-таки осторожные!
"Даже такой вариант им предложил. Подписывайте задаток, а за остальной суммой я могу прилететь сам — прямо в Китай. Чтобы не выдумывать какие-то истории, как переводить сюда юани. Но они опять проигнорировали. Как правило, на такие предложения следовали сообщения: просто найдите частный обменник, чтобы перевести юани. Этого будет достаточно, чтобы совершить сделку!
Тут мы уже начали спрашивать прямым текстом: «Вы вообще планируете дом покупать?!» Конечно, говорят, мы заинтересованы, деньги у нас есть, просто найдите обменник! — говорит Максим и сам же подчеркивает, что по сути та сторона использовала все известные классические «крючки» мошенников.
«Где наши доллары?!»
Но вы плохо знаете русских людей, а тем более сибиряков! Мы и посложнее преграды брали, не то, что языковые! В общем, наши герои все-таки нашли в Красноярске тот самый частный валютный обменник. Сообщили об этом покупателям, и, надо же, разговор из вялотекущего сразу перешел в активную фазу!
Но опять возникли нюансы. Уже прямо в обменнике. Там покупатели запросили для обмена почему-то 300 000 USDT — сумму, если перевести ее в рубли, почти втрое превышающую стоимость дома.
«Тут уже мы окончательно поняли, происходит что-то неладное. Зачем ими запрашивается такая сумма? А чтобы как можно больше выманить из нас денег!» — сообразил продавец.
Но якобы китайские великоподданные до последнего старались развеять сомнения. Для этого даже предложили перевести сначала пробный 1 юань. Посмотрим, мол, как все пройдет, убедимся в прозрачности. Надо ли говорить, что с 1 юанем прошло все максимально благополучно? Деньги поступили на счет.
Далее «заинтересованные покупатели» отправили более крупную сумму. Прислали видео, как они будто бы осуществляют перевод, приложили скрины, подтверждающие операцию. А в обменнике говорят: денег нет, они не поступили! Тогда вдруг покупатели начали вести себя агрессивно, возмущались: «Мы вам юани отправили, где наши доллары?!» Этим себя и выдали. Затем, осознав, что их раскусили и провокация не удалась, они просто перестали выходить на связь.
К счастью, на этом история закончилась. Чат с аферистами закрыли. В полицию обращаться не стали, ведь как такового факта мошенничества удалось избежать. И ущерб, к всеобщей радости, совсем незначительный. Максим Ющенко из своего кармана оплатил лишь услуги переводчика, Марина Мухина несколько дней поработала впустую. Владельцу обменного пункта изрядно потрепали нервы.
Кстати
По данным прокуратуры Красноярского края, с начала года жертвами интернет-мошенников стали почти 11 тысяч жителей региона. Только за последнюю неделю аферисты обманули 217 человек на сумму свыше 59 млн рублей.
Правоохранители предупреждают, что аферисты становятся все хитрее, а способы обмана все изощренней. И просят жителей края быть бдительными.