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Суд в Москве отказался ускорить процесс по делу Блиновской

Это решение может повлиять на сроки рассмотрения дела и на дальнейшие действия как обвинения, так и защиты.

Источник: Аргументы и факты

Савеловский суд Москвы отклонил просьбу гособвинения об ускорении рассмотрения уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов и отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС.

Защита блогера не опровергла данное сообщение, однако отказалась от комментариев, так как ее представители не ознакомлены с соответствующим решением суда.

В судебной карточке указано, что заявление об ускорении рассмотрения дела было зарегистрировано в середине октября. Это решение может повлиять на сроки рассмотрения дела и на дальнейшие действия как обвинения, так и защиты.

Ранее сообщалось, что Елена Блиновская может выйти из СИЗО к Новому году после признания её банкротом и содействия следствию.