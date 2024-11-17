Суд в Москве отказался ускорить процесс по делу Блиновской

Савеловский суд Москвы отклонил просьбу гособвинения об ускорении рассмотрения уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов и отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС.
Защита блогера не опровергла данное сообщение, однако отказалась от комментариев, так как ее представители не ознакомлены с соответствующим решением суда.
В судебной карточке указано, что заявление об ускорении рассмотрения дела было зарегистрировано в середине октября. Это решение может повлиять на сроки рассмотрения дела и на дальнейшие действия как обвинения, так и защиты.
Ранее сообщалось, что Елена Блиновская может выйти из СИЗО к Новому году после признания её банкротом и содействия следствию.