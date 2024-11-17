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В Киеве на фоне тревоги с воздуха раздалась серия мощных взрывов

В украинской столице звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».

«В Киеве слышны взрывы», — рассказали журналисты.

В городе звучит воздушная тревога. Сирены включены с 04:05 мск.

Спустя несколько минут в Киеве прогремели повторные взрывы.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Николаеве ударом поразили цех завода, в котором производили беспилотные летательные аппараты.