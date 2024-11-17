В Киеве на фоне тревоги с воздуха раздалась серия мощных взрывов

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны взрывы», — рассказали журналисты.
В городе звучит воздушная тревога. Сирены включены с 04:05 мск.
Спустя несколько минут в Киеве прогремели повторные взрывы.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Николаеве ударом поразили цех завода, в котором производили беспилотные летательные аппараты.