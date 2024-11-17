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Без тепла остались порядка 15 тысяч жителей Усть-Каменогорска

Жители районов КШТ, драмтеатра и «Иртыш Сити» города Усть-Каменогорск остались без тепла из-за порыва тепломагистрали диаметром 630 миллиметров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Yk.kz.

Источник: Yk.kz

Без горячей воды и тепла остались 14819 абонентов.

«Из них 14457 — физические лица, 362 — юридические», — сообщили в АО «Шығыс Жылу».

Аварийные бригады определили место прорыва. Начаты восстановительные работы.

«Специалисты и техника работают, сложности были в определении места порыва. После устранения аварии тепло будет подано. За время аварийной остановки теплосистема не разморожена», — подчеркнул заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов.

Сейчас создана комиссия, которая определит причины аварии.

ЖКХ