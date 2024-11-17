Без тепла остались порядка 15 тысяч жителей Усть-Каменогорска

Без горячей воды и тепла остались 14819 абонентов.
«Из них 14457 — физические лица, 362 — юридические», — сообщили в АО «Шығыс Жылу».
Аварийные бригады определили место прорыва. Начаты восстановительные работы.
«Специалисты и техника работают, сложности были в определении места порыва. После устранения аварии тепло будет подано. За время аварийной остановки теплосистема не разморожена», — подчеркнул заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов.
Сейчас создана комиссия, которая определит причины аварии.