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Россия переобъявила в розыск экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили. Источник ТАСС утверждает, что его объявили в международный розыск по делу об особо крупном мошенничестве. Представители бывшего министра обороны не стали обжаловать арест, решение вступило в силу.

Источник: AP 2024

Кезерашвили ранее был объявлен в розыск в России по делу о военных преступлениях в Южной Осетии во время войны 2008 года. В базе розыска МВД указано, что сейчас он разыскивается по двум уголовным делам.

Давиду Кезерашвили 46 лет. Он возглавлял Минобороны Грузии в 2006—2008 годах при президенте Михаиле Саакашвили. После смены власти в Грузии в 2012 году в отношении Кезерашвили было возбуждено несколько уголовных дел, он уехал из страны. В 2021 году в Грузии его заочно приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о растрате госсредств.