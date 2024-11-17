Россия переобъявила в розыск экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили

Давиду Кезерашвили 46 лет. Он возглавлял Минобороны Грузии в 2006—2008 годах при президенте Михаиле Саакашвили. После смены власти в Грузии в 2012 году в отношении Кезерашвили было возбуждено несколько уголовных дел, он уехал из страны. В 2021 году в Грузии его заочно приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о растрате госсредств.