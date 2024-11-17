Во Владивостоке мужчина угрожал взорвать многоэтажку из-за ссоры с женой

Во Владивостоке мужчина попытался устроить взрыв, облив бензином газовые баллоны и угрожая взорвать многоэтажку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел на улице Надибаидзе. Мужчина открыл газовые баллоны и угрожал взрывом, требуя присутствия своей жены на месте происшествия.
Полиция и волонтёры, прибывшие на место, в течение около 30 минут пытались убедить его отказаться от своих намерений. Инцидент, вероятно, был спровоцирован ссорой с его супругой.
В итоге мужчину задержали, сейчас с ним работают сотрудники полиции и психологи.
Ранее в Черкесске произошёл взрыв газа в жилом доме на улице Лободина, точные причины взрыва пока неизвестны. В результате ЧП были разрушены два этажа пятиэтажного дома. По факту инцидента заведено уголовное дело.